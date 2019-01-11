Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до марта
Суд начал рассмотрение дела по сути.
Водителю внедорожника Hummer Кириллу Островскому, который 24 июля прошлого года насмерть сбил девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки, продлили меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.
"Ему продлили меру пресечения на два месяца до 9 марта, содержание под стражей без права внесения залога", - сказала Максимец.
Она добавила, что суд уже начал рассматривать обвинительный акт против Островского по существу.
Напомним, 26 июля 2018 года Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в столице и пытался скрыться с места происшествия. Расследование по делу прокуратура завершила в сентябре.
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