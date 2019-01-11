?Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до марта

Водителю внедорожника Hummer Кириллу Островскому, который 24 июля прошлого года насмерть сбил девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки, продлили меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

"Ему продлили меру пресечения на два месяца до 9 марта, содержание под стражей без права внесения залога", - сказала Максимец.

Она добавила, что суд уже начал рассматривать обвинительный акт против Островского по существу.