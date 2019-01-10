На скользкой дороге под Николаевом перевернулся рейсовый автобус "Херсон-Одесса"

В четверг утром на трассе М-14 "Одесса-Николаев" перевернулся рейсовый автобус "Эталон", ехавший по маршруту Херсон - Одесса".

Об этом сообщает сайт Novosti-N.

Отмечается, что автобус ехал по трассе со стороны Николаева в направлении Одессы. За селом Половинки, в условиях сильного гололеда, водитель не справился с управлением, автобус резко изменил траекторию движения и перевернулся.

Фото: novosti-n.org

По предварительным данным, в результате ДТП травмированы шестеро пассажиров.

Фото: novosti-n.org

Напомним, накануне в Херсонской области рейсовый автобус сообщением Одесса - Энергодар с пассажирами слетел в кювет.