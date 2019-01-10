У BMW готов обновленный седан 7-Series.
Текущему поколению «семерки» BMW исполнилось 3,5 года, и в Мюнхене решили, что пора провести рестайлинг. Фотографии обновленного седана утекли в интернет, однако официально производитель о машине еще ничего не говорил.
Как можно заметить, флагман примерил еще более крупные «ноздри» решетки радиатора. Они теперь соперничают по размерам с деталями BMW X7. Изменились и очертания фар, для которых в качестве опции по-прежнему можно заказать лазерный свет. С кормы метаморфозы практически незаметны.
Каковы будут изменения по салону и моторной гамме, пока неизвестно. Концерн BMW не отказывается от дизельных двигателей, а вот будущее мотора V12 под вопросом. Предполагается, что официально все подробности об обновленном BMW 7-Series станут известны на следующей неделе, когда откроется Детройтский автосалон.
Вероятнее всего, машину официально рассекретят на следующей неделе в рамках моторшоу в Детройте.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
10.01.2019 18:31