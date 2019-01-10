У BMW готов обновленный седан 7-Series.

Текущему поколению «семерки» BMW исполнилось 3,5 года, и в Мюнхене решили, что пора провести рестайлинг. Фотографии обновленного седана утекли в интернет, однако официально производитель о машине еще ничего не говорил.

У BMW готов обновленный седан 7-Series.

Как можно заметить, флагман примерил еще более крупные «ноздри» решетки радиатора. Они теперь соперничают по размерам с деталями BMW X7. Изменились и очертания фар, для которых в качестве опции по-прежнему можно заказать лазерный свет. С кормы метаморфозы практически незаметны.

У BMW готов обновленный седан 7-Series.
У BMW готов обновленный седан 7-Series.

Каковы будут изменения по салону и моторной гамме, пока неизвестно. Концерн BMW не отказывается от дизельных двигателей, а вот будущее мотора V12 под вопросом. Предполагается, что официально все подробности об обновленном BMW 7-Series станут известны на следующей неделе, когда откроется Детройтский автосалон.

У BMW готов обновленный седан 7-Series

Вероятнее всего, машину официально рассекретят на следующей неделе в рамках моторшоу в Детройте.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Затонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТЗатонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТ
Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019
Проезд в метро Харькова подорожает вдвоеПроезд в метро Харькова подорожает вдвое
Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по АфрикеСамолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz показал младший купеобразный седанMercedes-Benz показал младший купеобразный седан
Седану Genesis G90 радикально поменяли внешностьСедану Genesis G90 радикально поменяли внешность
Китайцы готовы к бою с Tesla на её полеКитайцы готовы к бою с Tesla на её поле
Mazda презентовала новую «трёшку»: седан и хэтчбекMazda презентовала новую «трёшку»: седан и хэтчбек
МВД готово оформлять "евробляхи" в круглосуточном режимеМВД готово оформлять "евробляхи" в круглосуточном режиме
Капитан "Норда" и его адвокат не пришли на заседание судаКапитан "Норда" и его адвокат не пришли на заседание суда
В центре Киева с 24 ноября ограничат движение для подготовки к новогодним праздникамВ центре Киева с 24 ноября ограничат движение для подготовки к новогодним праздникам
КГГА с 24 ноября ограничит движение в центре столицы в связи с подготовкой к Новому годуКГГА с 24 ноября ограничит движение в центре столицы в связи с подготовкой к Новому году
Прототип кроссовера Tesla Model Y готов к производствуПрототип кроссовера Tesla Model Y готов к производству
Porsche предложила дилерам подключиться к подготовке к запуску электромобиля Taycan в СШАPorsche предложила дилерам подключиться к подготовке к запуску электромобиля Taycan в США
Последние новости
Подгружаем последние новости