У BMW готов обновленный седан 7-Series.

Текущему поколению «семерки» BMW исполнилось 3,5 года, и в Мюнхене решили, что пора провести рестайлинг. Фотографии обновленного седана утекли в интернет, однако официально производитель о машине еще ничего не говорил.

Как можно заметить, флагман примерил еще более крупные «ноздри» решетки радиатора. Они теперь соперничают по размерам с деталями BMW X7. Изменились и очертания фар, для которых в качестве опции по-прежнему можно заказать лазерный свет. С кормы метаморфозы практически незаметны.

Каковы будут изменения по салону и моторной гамме, пока неизвестно. Концерн BMW не отказывается от дизельных двигателей, а вот будущее мотора V12 под вопросом. Предполагается, что официально все подробности об обновленном BMW 7-Series станут известны на следующей неделе, когда откроется Детройтский автосалон.

Вероятнее всего, машину официально рассекретят на следующей неделе в рамках моторшоу в Детройте.