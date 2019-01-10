CES 2019: Panasonic представила электрический Harley-Davidson и серийные экзоскелеты

На выставке CES 2019 компания Panasonic анонсировала ряд интересных устройств, среди которых первый мотоцикл компании и экзоскелет.

Электромотоцикл LiveWire

Объединив свои усилия с американским производителем мотоциклов Harley-Davidson, Panasonic выпустила первый E-bike Harley-Davidson под названием LiveWire. Японская компания утверждает, что LiveWire станет первым массовым электрическим мотоциклом с поддержкой сотовой связи.

Мотоцикл поставляется с системой H-D Connect, которая передает владельцу данные о состоянии мотоцикла. Через приложение на смартфоне можно проверять состояние аккумулятора, оставшийся километраж, а также определить местоположение ближайшей зарядной станции. При помощи GPS легко определяется местоположение угнанного байка.

Мотоцикл сам сообщит пользователю о технических проблемах, необходимости ТО и прочее. LiveWire способен разгонятся до 100 км/год за 3,5 с.

LiveWire уже доступен для предзаказа, а в продаже появится в августе нынешнего года. Стоимость мотоцикла составит $29 800.

Экзоскелеты Panasonic ATOUN

Также на CES 2019 японский производитель представил две модели экзоскелетов Panasonic ATOUN. HIMICO предназначен для облегчения хождения, а модель MODEL Y – для сгибания тела и поднятия грузов.

Благодаря HIMICO нагрузка на тело человека уменьшается на 19,0%, подъём по лестнице станет легче на 17,8%, а при походе по пересеченной местности (по песку) нагрузка уменьшится на 30,7%. MODEL Y изготовлен из полимерного материала. По сравнению с предыдущим поколением, новинка стала легче почти на 40%, и теперь весит 4,4 кг. Экзоскелеты могут применяться в медицине, логистике, промышленности, а также в сельском хозяйстве.

В продаже экзоскелеты Panasonic ATOUN появятся весной текущего года.