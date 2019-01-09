В Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кювет

Рейсовый автобус слетел в кювет и врезался в дерево

В Херсонской области рейсовый автобус сообщением Одесса - Энергодар слетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла на трассе в районе села Малая Лепетиха.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Херсонской области.

В полицию обратился житель Великолепетиского района, который сообщил, что неподалеку с. Малая Лепетиха с трассы в кювет слетел автобус, и есть пострадавшие. На место выехали патрульные, медики и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские предварительно установили, что из-за сложных дорожных условий водитель автобуса, в котором находились 10 пассажиров, не справился с управлением. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы. На месте пострадавшим была оказана медицинская помощь и они направлены в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Полицейские помогают другим пассажирам добраться места назначения. Движение на данном части дороги не ограничивали.