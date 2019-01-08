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200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории Погибли по меньшей мере три человека. Из-за столкновения поездов в столице Южно-Африканской Республики Претории погибли по меньшей мере три человека, десятки человек получили различные травмы. Местная служба неотложной медицинской помощи в твиттере сообщила, что пострадали около 200 человек. Авария произошла утром 8 января на станции Mountain View. Фото: twitter.com/Abramjee Фото: twitter.com/Abramjee Фото: twitter.com/Abramjee Фото: twitter.com/Abramjee

LB.ua

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