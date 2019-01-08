200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории

Погибли по меньшей мере три человека.

Из-за столкновения поездов в столице Южно-Африканской Республики Претории погибли по меньшей мере три человека, десятки человек получили различные травмы.

Местная служба неотложной медицинской помощи в твиттере сообщила, что пострадали около 200 человек.

Авария произошла утром 8 января на станции Mountain View.

Фото: twitter.com/Abramjee
Фото: twitter.com/Abramjee
Фото: twitter.com/Abramjee
Фото: twitter.com/Abramjee


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