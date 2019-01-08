Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке

Вероятно, продолжить путешествие Мюллеру придется регулярным рейсом.

?Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке
Герд Мюллер в международном аэропорту Лилонгве
Фото: dw.com

Министру по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герду Мюллеру пришлось внести коррективы в программу своего турне по странам южной Африки в связи с поломкой правительственного лайнера.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что у сверхдальнемагистрального Global 5000 возникли неполадки с правым двигателем в Республике Малави, откуда министр еще в понедельник должен был вылететь в Замбию. Там у него было запланировано посещение месторождения по добыче меди, а также небольшой солнечной электростанции.

В настоящее время специалисты проверяют, возможно ли оперативно устранить неполадку. В противном случае придется дожидаться прибытия ремонтной бригады из международного аэропорта Кельн/Бонн (земля Северный Рейн - Вестфалия), заявили представители ВВС Германии, которые отвечают за обслуживание борта. По их словам, при этом сценарии на доставку необходимых запчастей и их замену могут уйти два дня.

Продолжить путешествие министру, по всей видимости, предстоит регулярным рейсом.

Герд Мюллер - первый за 18 лет федеральный министр Германии, который посетил Малави для переговоров с местными властями. Он пообещал дополнительно выделить на поддержку Лилонгве 8 млн евро. До конца года на эти цели запланированы 50 млн евро. В рамках южноафриканского турне также запланировано посещение Замбии и Намибии.

Напомним, это уже второй за последнее время серьезный сбой в работе германских правительственных бортов - в ноябре 2018 года из-за технических проблем с электронными системами Airbus A340-300 канцлеру Ангеле Меркель пришлось пропустить открытие саммита "Большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

В отличие от самолета Меркель - "Конрад Аденауэр", состоявшего на службе правительства около 20 лет, Global 5000 Мюллера - относительно новый, ему порядка семи лет. Какие изменения претерпит программа министерского турне - пока неизвестно. "Мы ищем выход из ситуации", - пояснила представительница правительства ФРГ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человекПассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человек
Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019
В центре Киева внедорожник врезался в машину полицииВ центре Киева внедорожник врезался в машину полиции
Затонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТЗатонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТ
Суд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИСуд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве патрульные во время преследования нарушителя врезались в грузовик "Киевавтодора"В Киеве патрульные во время преследования нарушителя врезались в грузовик "Киевавтодора"
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Украинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетовУкраинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетов
В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходовВ Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов
В "Борисполе" приземлился самолет с 20-миллионным пассажиромВ "Борисполе" приземлился самолет с 20-миллионным пассажиром
Автомобиль въехал в толпу в Германии: один погибший, 8 раненыхАвтомобиль въехал в толпу в Германии: один погибший, 8 раненых
США объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи ЯпонииСША объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи Японии
Самолет "Белавиа" получил повреждения в аэропорту "Борисполь"Самолет "Белавиа" получил повреждения в аэропорту "Борисполь"
В Германии бастуют железнодорожникиВ Германии бастуют железнодорожники
РоSSийский прототип аэротакси упал во время презентацииРоSSийский прототип аэротакси упал во время презентации
Последние новости
Подгружаем последние новости