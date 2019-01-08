?Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке

Министру по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герду Мюллеру пришлось внести коррективы в программу своего турне по странам южной Африки в связи с поломкой правительственного лайнера.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что у сверхдальнемагистрального Global 5000 возникли неполадки с правым двигателем в Республике Малави, откуда министр еще в понедельник должен был вылететь в Замбию. Там у него было запланировано посещение месторождения по добыче меди, а также небольшой солнечной электростанции.

В настоящее время специалисты проверяют, возможно ли оперативно устранить неполадку. В противном случае придется дожидаться прибытия ремонтной бригады из международного аэропорта Кельн/Бонн (земля Северный Рейн - Вестфалия), заявили представители ВВС Германии, которые отвечают за обслуживание борта. По их словам, при этом сценарии на доставку необходимых запчастей и их замену могут уйти два дня.

Продолжить путешествие министру, по всей видимости, предстоит регулярным рейсом.

Герд Мюллер - первый за 18 лет федеральный министр Германии, который посетил Малави для переговоров с местными властями. Он пообещал дополнительно выделить на поддержку Лилонгве 8 млн евро. До конца года на эти цели запланированы 50 млн евро. В рамках южноафриканского турне также запланировано посещение Замбии и Намибии.

Напомним, это уже второй за последнее время серьезный сбой в работе германских правительственных бортов - в ноябре 2018 года из-за технических проблем с электронными системами Airbus A340-300 канцлеру Ангеле Меркель пришлось пропустить открытие саммита "Большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

В отличие от самолета Меркель - "Конрад Аденауэр", состоявшего на службе правительства около 20 лет, Global 5000 Мюллера - относительно новый, ему порядка семи лет. Какие изменения претерпит программа министерского турне - пока неизвестно. "Мы ищем выход из ситуации", - пояснила представительница правительства ФРГ.