Дороги в регионах открыты для автотранспорта, - ГосЧС

Небольшие снегопады идут на западе, севере и в центре страны.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям обеспечивает проезд на дорогах государственного и местного значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 21 час наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и в Киеве . Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечен", - сказано в сообщении.

От "Укравтодора" всего привлечены 701 человек и 469 единиц техники. В режиме дежурства находятся более 1600 человек и 1203 единицы техники.

На дорогах местами гололедица. Тяжелая инженерная техника ГосЧС находится в дежурном режиме, к расчистке дорог не привлекалась. В результате осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 3 населенных пункта в Луганской области. К восстановительным работам привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне из-за непогоды ГосЧС ограничивала движение на дорогах в Запорожской области.