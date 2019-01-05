Проезд в метро Харькова подорожает вдвое

Поднимется также и стоимость проезда в наземном транспорте.

Стоимость проезда в метрополитене Харькова планируют повысить вдвое - с 4 гривен до восьми. Об этом сообщили в КП Харьковский метрополитен на запрос издания "Комментарии. Харьков".

Метрополитен ответил, что себестоимость перевозки одного пассажира в харьковском метро составляет 8 гривень.

В метрополитене сообщили, что в стоимость поездки не заложена прибыль, а только прямые расходы на перевозку. От полученных средств 54% пойдет на ремонт и обслуживание подвижного состава, 21% - на зарплаты, 14% - на энергоресурсы и 9% на амортизацию основных фондов.

Будет ли действовать какая-либо льготная система, не уточняется. Также на данный момент не установлена дата подорожания проезда.

Проезд в троллейбусах и трамваях планируют повысить до 6-8 гривен, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Повышение стоимости проезда в метрополитене анонсировал мэр Харькова Геннадий Кернес 26 декабря 2018 года.