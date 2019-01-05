Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019

В первые шесть месяцев 2019 года ряд лоукостов планирует запустить рейсы из Украины в более 20 европейских городов. Об этом пишет Новое время.

Компания SkyUp начинает регулярные полеты на своем новом Boeing 737-800 из аэропорта Киев в ряд городов Средиземноморья.

- с 31 марта начинаются рейсы этой авиакомпании в кипрский город Ларнака;

- с 26 апреля - в итальянский Неаполь;

- с 1 июня - в португальский Фару и итальянский Римини;

- с 2 июня - в испанский Аликанте и сицилийскую Катанию;

- с 25 мая SkyUp запускает рейсы в грузинский город Батуми;

- со 2 июня - из Киева и Харькова - в Одессу, а также увеличивает количество рейсов в болгарский Бургас;

- с 26 апреля SkyUp запускает рейс в аэропорт Тенерифе-Южный на испанских Канарских островах;

- с 31 марта вступает в силу разрешение SkyUp на полеты из аэропорта Киев в столицу Черногории Подгорицу и курортный город Карловы Вары на западе Чехии.

Авиакомпания имеет еще одно разрешение на открытие первого рейса из Львова в Прагу.

С 3 марта Wizz Air запускает рейс из Львова в Копенгаген. Wizz Air также начинает полеты из аэропорта Киев в Ригу с 1 марта. Со 2 марта компания начинает полеты в немецкий Бремен и датский Биллунд. С 5 апреля Wizz Air будет летать в польский Краков.

С 1 апреля airBaltic начинает полеты из Львова в Ригу.

Австрийская Laudamotion с 1 февраля запускает рейсы из киевского аэропорта Борисполь в Вену.

Авиакомпания Jonic Airlines получила разрешение на полеты два раза в неделю между Киевом и немецким городом Кельном.

Ryan Air весной запускает пять новых рейсов из аэропорта Борисполь в европейские города

- с 1 апреля в британский Манчестер;

- со 2 апреля в столицу Греции Афины;

- с 3 апреля в столицу Болгарии Софию и город Пафос на Кипре;

- со 2 мая в столицу Ирландии Дублин.