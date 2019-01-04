Гражданину Азербайджана предъявили подозрение за смертельное ДТП в Киеве
Авария произошла на улице Раисы Окипной 1 января.
Киевская полиция 3 января сообщила о подозрении гражданину Азербайджана, который на Новый год совершил смертельное ДТП в Киеве.
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что 34-летний водитель Skoda Superb сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Раисы Окипной, один из них погиб в результате наезда.
Пострадавшими были 59-летняя женщина, ее 31-летняя дочь и 1-летний внук.
От полученных травм старшая женщина умерла в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.
Азербайджанца обвиняют по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. В Шевченковский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения.
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04.01.2019 20:53