Гражданину Азербайджана предъявили подозрение за смертельное ДТП в Киеве

Киевская полиция 3 января сообщила о подозрении гражданину Азербайджана, который на Новый год совершил смертельное ДТП в Киеве .

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что 34-летний водитель Skoda Superb сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Раисы Окипной, один из них погиб в результате наезда.

Пострадавшими были 59-летняя женщина, ее 31-летняя дочь и 1-летний внук.

От полученных травм старшая женщина умерла в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.