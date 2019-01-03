Киевский мост Метро закроют для автотранспорта в ночь на 5 января для ремонта

Киевский мост Метро закроют для автотранспорта в ночь на 5 января для ремонта
Мост Метро в Киеве
Фото: www.profi-forex.org

Мост Метро через Русановский пролив в Киеве будет закрыт для автомобильного транспорта в ночь с 4 на 5 января для проведения ремонтных работ.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В ночь с 4 на 5 января с 00:00 до 05:00 в связи с выполнением ремонтных работ на мосту Метро через Русановский пролив будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Весте с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

В июне прошлого года соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявил об угрозе его разрушения в любой момент. По его словам, мост должен был простоять 100 лет, но уже в 90-е годы его состояние начало вызывать опасения. Росновский считает, что капремонт моста не поможет, а нужна реконструкция.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человекПассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человек
В центре Киева внедорожник врезался в машину полицииВ центре Киева внедорожник врезался в машину полиции
Во Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежалВо Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежал
Маск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 годуМаск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 году
Электромобиль ORA R1 компании Great Wall Motors обойдётся в $8680 с учётом субсидийЭлектромобиль ORA R1 компании Great Wall Motors обойдётся в $8680 с учётом субсидий
Блок рекламы


Похожие новости
Авиакомпания по ошибке продала билеты в 24 раза дешевле их стоимостиАвиакомпания по ошибке продала билеты в 24 раза дешевле их стоимости
Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в харьковском метроКернес анонсировал повышение стоимости проезда в харьковском метро
В Киеве ограничили работу трех станций метро из-за футболаВ Киеве ограничили работу трех станций метро из-за футбола
Мост Патона в Киеве полностью закроют для транспорта в ночь на воскресеньеМост Патона в Киеве полностью закроют для транспорта в ночь на воскресенье
Ракетный катер ВМС "Прилуки" вышел из дока после ремонтаРакетный катер ВМС "Прилуки" вышел из дока после ремонта
В Ровенской области автомобиль упал с моста в реку Горынь, погибли два человекаВ Ровенской области автомобиль упал с моста в реку Горынь, погибли два человека
Мэрия пообещала жителям Днепра три новые станции метро за 4 годаМэрия пообещала жителям Днепра три новые станции метро за 4 года
Кличко объявил о начале строительства метро на Виноградарь (обновлено)Кличко объявил о начале строительства метро на Виноградарь (обновлено)
Кличко объявил начало строительства метро на ВиноградарьКличко объявил начало строительства метро на Виноградарь
Военные восстановили разрушенный в 2014 мост под Попасной
Последние новости
Подгружаем последние новости