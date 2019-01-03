Киевский мост Метро закроют для автотранспорта в ночь на 5 января для ремонта
Мост Метро через Русановский пролив в Киеве будет закрыт для автомобильного транспорта в ночь с 4 на 5 января для проведения ремонтных работ.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
"В ночь с 4 на 5 января с 00:00 до 05:00 в связи с выполнением ремонтных работ на мосту Метро через Русановский пролив будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
Напомним, мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Весте с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.
В июне прошлого года соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявил об угрозе его разрушения в любой момент. По его словам, мост должен был простоять 100 лет, но уже в 90-е годы его состояние начало вызывать опасения. Росновский считает, что капремонт моста не поможет, а нужна реконструкция.
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03.01.2019 08:54