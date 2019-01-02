В центре Киева внедорожник врезался в машину полиции
Пострадали двое полицейских, находившиеся в авто.
В ночь на среду в центре Киева на пересечении бульвара Т.Шевченко и ул.Владимирской внедорожник Range Rover въехал в полицейский автомобиль Renault Kangoo, вследствие чего пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.
Согласно сообщению, внедорожник двигался вниз по бул.Шевченко и на скорости врезался в полицейский автомобиль. Удар пришелся со стороны переднего пассажирского места и салона, автомобиль получил сильные повреждения.
На месте ДТП находилось несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп. Также там находились автомобили скорой помощи.
Информации о состоянии пострадавших на данный момент нет.
Напомним, 1 января в результате ДТП в Николаевской области погибли 8 человек, еще двое получили ранения.
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02.01.2019 10:58