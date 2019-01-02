В центре Киева внедорожник врезался в машину полиции

Пострадали двое полицейских, находившиеся в авто.

Фото: dtp.kiev.ua Фото с места ДТП

В ночь на среду в центре Киева на пересечении бульвара Т.Шевченко и ул.Владимирской внедорожник Range Rover въехал в полицейский автомобиль Renault Kangoo, вследствие чего пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, внедорожник двигался вниз по бул.Шевченко и на скорости врезался в полицейский автомобиль. Удар пришелся со стороны переднего пассажирского места и салона, автомобиль получил сильные повреждения.

На месте ДТП находилось несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп. Также там находились автомобили скорой помощи.

Информации о состоянии пострадавших на данный момент нет.

Напомним, 1 января в результате ДТП в Николаевской области погибли 8 человек, еще двое получили ранения.