BMW E30 M3 выставили против Audi RS2: видео

BMW E30 M3 выставили против Audi RS2: видео

Гонку организовал портал Carwow. Audi RS2, предшественник модели RS4, производившийся с 1994 по 1995 гг., оборудован 5-цилиндровым двигателем объемом 2,2 литра, способным выдавать 315 лошадиных сил. BMW E30 M3 же, первое поколение модели M3, оснащен 2,3-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 215 л.с.

Машины сравнили в гонке по прямой при старте с места, а также при старте примерно с 80 километров в час.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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