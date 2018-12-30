Аэропорт Ганновера отменил все рейсы из-за автомобиля, въехавшего в зону вылета

Водитель автомобиля был под действием наркотиков.

Полиция на месте происшествия в аэропорту Ганновера
Фото: bild.de
Полиция на месте происшествия в аэропорту Ганновера

Аеропорт немецкого города Ганновер сегодня, 29 декабря, приостановил работу после того, как автомобиль протаранил ворота и въехал в зону для обслуживания самолетов. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в 15:40 по местному времени (16:40 по Киеву). Полиция задержала водителя, однако не сообщила, действовал ли он умышленно.

Все рейсы из аэропорта Ганновер-Лангенхаген были отменены, аэропорт также не принимает самолеты из-за расследования инцидента.

Газета Bild уточнила, что автомобиль, въехавший в зону обслуживания, имеет польские номера. По данным газеты, задержанному около 20 лет, на момент инцидента он был под действием амфетамина. Национальность водителя не указана.

По состоянию на 20:00 отменены или перенесены 13 вылетов и 21 посадка самолетов. Пассажиры прошли регистрацию на свои рейсы, но время возобновления полетов пока что не известно.

Напомним, летом в аэропорту Ганновера из-за 40-градусной жары треснула взлетно-посадочная полоса. Тогда были отменены около 80 рейсов, аэропорт закрыли на ночь, чтобы восстановить покрытие ВПП.


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