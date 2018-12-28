Маск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 году

Tesla намерена охватить сетью зарядочных станций всю Европу.

Маск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 году
Фото: teslarati.com

В Украине появятся две станции зарядки электрокаров "Тесла". Об этом написал основатель и руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Твиттере.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канады и Китая", - написал он и добавил в сообщение ссылку на карту.

Most people don’t know that the Tesla Supercharger network allows easy long distance travel throughout USA, most of Europe, Canada and China https://t.co/ZzN9Tabq8C

— Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.

На карте отмечены места новых станций заправки Superchargers. На этой карте также отмечены и две заправки в Украине - на автотрассе Киев-Львов.

"В следующем году станции Supercharger должны охватить 100% территории Европы. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал Маск.

На этот твит отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, поприветствовав приход зарядочных станций в Украину. Позже на своей странице в Твиттере он написал: "Ну что ж ... Tesla едет в Украину. Сначала Model 3 в 2018, теперь суперчарджеры в 2019 году".

Great news! Ukrainians are happy to welcome Tesla! Let’s start with superchargers ;)

— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) 26 грудня 2018 р.

Напомним, в начале декабря компания Tesla добавила Украину в перечень стран, куда осуществляется прямая доставка электрокаров. Ранее украинцы могли заказывать эти авто только через соседние страны.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столбВ Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
ГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабряГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабря
Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из КиеваАэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева
КГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадомКГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадом
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Блок рекламы


Похожие новости
Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в харьковском метроКернес анонсировал повышение стоимости проезда в харьковском метро
Илон Маск пообещал, что Tesla компенсирует клиентам упущенные налоговые льготыИлон Маск пообещал, что Tesla компенсирует клиентам упущенные налоговые льготы
В Украине заработал электронный кабинет водителяВ Украине заработал электронный кабинет водителя
Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 годаФото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 года
Князев анонсировал создание авиационной полицииКнязев анонсировал создание авиационной полиции
Компания Маска открыла первый тоннель в Лос-Анджелесе (видео)
Чикагский туннель Илона Маска стал ближе к реальностиЧикагский туннель Илона Маска стал ближе к реальности
Tesla покажет прототип электрического пикапа в 2019 годуTesla покажет прототип электрического пикапа в 2019 году
Минздрав анонсировал сокращение времени приезда "скорой" до 10 минут в городахМинздрав анонсировал сокращение времени приезда "скорой" до 10 минут в городах
Компания Илона Маска отказалась от планов по прокладке тоннеля под Лос-АнджелесомКомпания Илона Маска отказалась от планов по прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом
Последние новости
Подгружаем последние новости