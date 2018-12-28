Маск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 году

Tesla намерена охватить сетью зарядочных станций всю Европу.

В Украине появятся две станции зарядки электрокаров "Тесла". Об этом написал основатель и руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Твиттере.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США , большей части Европы, Канады и Китая", - написал он и добавил в сообщение ссылку на карту.

Most people don’t know that the Tesla Supercharger network allows easy long distance travel throughout USA, most of Europe, Canada and China https://t.co/ZzN9Tabq8C — Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.

На карте отмечены места новых станций заправки Superchargers. На этой карте также отмечены и две заправки в Украине - на автотрассе Киев-Львов.

"В следующем году станции Supercharger должны охватить 100% территории Европы. От Ирландии до Киева , от Норвегии до Турции", - написал Маск.

На этот твит отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, поприветствовав приход зарядочных станций в Украину. Позже на своей странице в Твиттере он написал: "Ну что ж ... Tesla едет в Украину. Сначала Model 3 в 2018, теперь суперчарджеры в 2019 году".

Great news! Ukrainians are happy to welcome Tesla! Let’s start with superchargers ;) — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) 26 грудня 2018 р.

Напомним, в начале декабря компания Tesla добавила Украину в перечень стран, куда осуществляется прямая доставка электрокаров. Ранее украинцы могли заказывать эти авто только через соседние страны.