Маск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 году
Tesla намерена охватить сетью зарядочных станций всю Европу.
Фото: teslarati.com
В Украине появятся две станции зарядки электрокаров "Тесла". Об этом написал основатель и руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Твиттере.
"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канады и Китая", - написал он и добавил в сообщение ссылку на карту.
Most people don’t know that the Tesla Supercharger network allows easy long distance travel throughout USA, most of Europe, Canada and China https://t.co/ZzN9Tabq8C
На карте отмечены места новых станций заправки Superchargers. На этой карте также отмечены и две заправки в Украине - на автотрассе Киев-Львов.
"В следующем году станции Supercharger должны охватить 100% территории Европы. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал Маск.
На этот твит отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, поприветствовав приход зарядочных станций в Украину. Позже на своей странице в Твиттере он написал: "Ну что ж ... Tesla едет в Украину. Сначала Model 3 в 2018, теперь суперчарджеры в 2019 году".
Great news! Ukrainians are happy to welcome Tesla! Let’s start with superchargers ;)
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