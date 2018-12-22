Amazon добавила в парк Amazon Air десять самолётов Boeing 767-300

Amazon добавила в парк Amazon Air десять самолётов Boeing 767-300

Сервис доставки Amazon с помощью беспилотников по-прежнему далёк до запуска, но подразделение по доставке грузов самолётами активно работает, и недавно получило пополнение.

Сформированное в 2016 подразделение Amazon Prime Air с парком в 40 самолётов было затем переименовано в Amazon Air. В пятницу компания объявила о пополнении парка Amazon Air ещё 10 грузовыми самолётами Boeing 767-300.

В настоящее время компания осуществляет полёты лайнеров Amazon Air из 20 различных аэропортов, что делает возможной двухдневную доставку товаров практически в любую точку США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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