Поставщик автозапчастей IAV заплатит штраф $35 млн за помощь Volkswagen в фальсификации тестов на выбросы
Немецкий поставщик автозапчастей IAV Gmbh признал себя виновным в сговоре с автопроизводителем Volkswagen и оказании ему помощи в манипуляциях с тестами на выбросы вредных веществ в атмосферу с целью уклонения от выполнения норм содержания токсичных веществ в отработавших газах США, сообщили в министерстве юстиции США. В связи с этим IAV заплатит штраф в размере $35 млн.
Automotive supply news
Министерство юстиции США сообщило, что помимо выплаты штрафа, компании IAV, на 50 % принадлежащей автоконцерну Volkswagen, назначен двухлетний испытательный срок, в течение которого она будет находиться под надзором независимого наблюдателя.
Volkswagen ранее согласился выплатить в связи с дизельгейтом более $25 млрд штрафа в США, а также выкупить около 500 тыс. дизельных автомобилей, загрязняющих атмосферу.
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