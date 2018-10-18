США предложили Украине фрегаты типа "Оливер Хазард Перри"

Указанные корабли помогут повысить обороноспособность Украины в Черном и Азовском морях

США предложили передать Украине фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" в рамках программы "Избыточное имущество".

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

По данным источников, что руководство США направило через военного атташе письмо Министерству обороны Украины о предоставлении военно-технической помощи ВСУ, в том числе для военно-морских сил.

Отмечается, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность украинского ВМФ в Черном и Азовском морях.

Фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" строились в течение 1975-2004 годов. Всего был построен 71 фрегат на верфях в США , Испании , Австралии и Тайваня. Кроме США , они также находятся на вооружении флотов Турции, Тайваня, Австралии, Испании и др.

Разрабатывались как ракетные фрегаты, которые вооружались пусковыми Mk13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. В связи со снятием с вооружения США ракет SM-1 в 2003 году эти пусковые были демонтированы на фрегатах ВМФ США .

Также фрегаты вооружены 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS, двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW (по три пусковые для торпед).

Напомним, что после оккупации Крыма Украина потеряла большую часть своего военного флота. РоSSия захватила в том числе единственную украинскую подлодку "Запорожье", большой десантный корабль "Константин Ольшанский", другие корабли и катера.

До того момента, когда летом 2014 года РоSSия в одностороннем порядке прекратила все переговоры по возвращению вооружений, техники и имущества ВМС Украины, из Крыма успели вывести три боевых корабля, 32 суда обеспечения, 1438 единиц автомобильной, бронетанковой и спецтехники, 24 самолета и вертолета. В Крыму остались 11 боевых кораблей и катеров, 6 судов и катеров обеспечения, 2363 единицы автомобильной, бронетанковой и специальной техники, 3 летательных аппарата, 6 береговых противокорабельных комплексов.

Единственный украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" удалось сохранить, потому что во время операции по захвату Крыма Россией он был в Греции.