На карьере "Метинвеста" в Кривом Роге погибли три человека, один ранен
На Анновском карьере сегодня ночью столкнулись два локомотива.
В результате столкновения двух локомотивов на Анновском карьере в Кривом Роге погибли три человека, еще один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
Инцидент произошел сегодня ночью, в 4:17 утра. Других подробностей спасатели не предоставили.
Анновский карьер принадлежит Северному горно-обогатительному комбинату ЧАО "Метинвест". Проектная производительность карьера - 10млн.тонн сырой руды в год, глубина карьера достигает 300 м, ширина - 1,2 км, длина - свыше 5 км.
Основными акционерами группы "Метинвест" являются СКМ (Ринат Ахметов) и "Смарт-холдинг" (Вадим Новинский), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.
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