Вандалы разгромили электричку Фастов - Киев

Несмотря на повреждения, поезд утром вышел по маршруту.

Фото: facebook.com / PzFastova
Фото: facebook.com / PzFastova
Фото: info.uz.ua
Фото: info.uz.ua
Фото: info.uz.ua

Вечером 10 октября около 22:50 группа вандалов разгромила вагон пригородной электрички №6036 Фастов - Киев.

Об этом сообщило издание "Магистраль".

Были разбиты все окна и стекла автоматических дверей, вырваны диваны для сидения, повреждено оборудование салона. Убытки оцениваются в 200 тысяч гривен.

Полиция приехала по вызову только утром 11 октября, поэтому вандалы остались безнаказанными.

Несмотря на повреждения, поезд вышел по маршруту.

Напомним, что пригородные перевозки являются крайне убыточными. "Укрзализныця" даже предложила заменить часть рейсов на автобусы, потому что так выгоднее.


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