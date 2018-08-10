В порт Херсона зашло судно роSSийской компании, находящейся под санкциями СНБО
Судно под роSSийским флагом выявила и задокументировала СБУ.
В Херсонский морской торговый порт в пятницу, 10 августа, зашло судно Mekhanik Pogodin, принадлежащее роSSийской компании, которая находится в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении роSSийской компании, которая, в свою очередь, входит в санкционный список СНБО Украины. Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", - написал он на своей странице в Facebook.
Бабин также отметил, что вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом РФ по внутренним водным путям и связанных рисков представительство ранее поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционными режимами в сфере судоходства.
Напомним, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РоSSия готовится к военно-экономической блокаде Азовского моря.
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10.08.2018 22:36