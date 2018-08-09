На трассе "Киев-Одесса" в Черкасской области открыли новый пост дорожной патрульной полиции

На трассе "Киев-Одесса" в Черкасской области открыли новый пост дорожной патрульной полиции

На трассе "Киев-Одесса" в Черкасской области открыли новый пост дорожной патрульной полиции
Фото: ch.npu.gov.ua

В Уманском районе Черкасской области на автодороге государственного значения Киев-Одесса 210 км М-05 открыли новый пост дорожной патрульной полиции.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Главной задачей новосозданного подразделения является обеспечение безопасности на дороге международного значения, которая пролегает через город Умань, а также непосредственно на дорожной станции", - отмечается в сообщении.

В подразделении будут нести службу 30 правоохранителей, которые будут заступать на смену по три экипажа.

"Мы долго к этому шли. Набирались опыта в городе Черкассы, мы усилили их патрульными из других городов Украины и города Киева и с сегодняшнего дня они будут обеспечивать безопасность дорожного движения на этой автодороге", - отметил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Отмечается, что этот пост имеет стратегическое значение, соединяя трассу от Умани до Белой Церкви.

Напомним, в начале 2016 года дорожная полиция, которая сменила ГАИ, начала работать на отдельных отрезках трасс международного значения - во Львовской области, на трассе Киев-Житомир, в Закарпатской области.

В сентябре 2017 года патрули дорожной полиции появились и в других городах Украины.


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