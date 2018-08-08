Маск хочет сделать Tesla частной компанией. Это обойдется в $66 млрд

Илон Маск рассказал в Twitter, что рассматривает перспективу сделать Tesla частной компанией, выкупив часть акций у нынешних инвесторов. Чтобы доказать серьезность своих намерений, Маск также разослал письмо на эту тему сотрудникам Tesla, пишут AIN.UA.

Ориентировочная цена, которую намерен предложить миллиардер — $420 за акцию. На момент открытия торгов, стоимость ценных бумаг составляла около $344. Но в течение дня она значительно выросла на фоне слухов о том, что государственный фонд Саудовской Аравии покупает долю в Tesla за $2 млрд или более.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Маск указал, что решать судьбу компании будут на собрании акционеров — для старта финансированного выкупа потребуется большинство голосов. В любом случае, сам Маск не собирается покидать должность CEO. Когда Tesla выйдет на «более медленный и предсказуемый рост», можно будет задуматься о повторном выходе на биржу, сообщил 47-летний миллиардер.

Ранее Маск уже говорил о преимуществах частных компаний. Space X, на долю в которой приходится примерно половина состояния Маска, работает именно таким образом. Миллиардер указывал, что фирма не станет публичной, пока не будет проводить регулярные миссии на Марс.

По мнению управляющего партнера венчурной фирмы Loup Ventures Джина Манстера, в дискуссии вокруг Tesla есть смысл:

Маск не хочет управлять публичными компаниями. У него большие миссии, которые сложно сопоставить с квартальными ожиданиями инвесторов. Наши предположения — шансы на осуществление этого составляют 1 к 3.

С момента выхода на биржу в 2010 году, Tesla ежегодно показывала отрицательный кэш-флоу. Это, по мнению аналитика Bloomberg Intelligence Джоэла Левингтона, делает финансирование выкупа «маловероятным».

 


Михаил Сапитон, AIN


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