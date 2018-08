Маск хочет сделать Tesla частной компанией. Это обойдется в $66 млрд

Илон Маск рассказал в Twitter , что рассматривает перспективу сделать Tesla частной компанией, выкупив часть акций у нынешних инвесторов. Чтобы доказать серьезность своих намерений, Маск также разослал письмо на эту тему сотрудникам Tesla, пишут AIN.UA .

Ориентировочная цена, которую намерен предложить миллиардер — $420 за акцию. На момент открытия торгов, стоимость ценных бумаг составляла около $344. Но в течение дня она значительно выросла на фоне слухов о том, что государственный фонд Саудовской Аравии покупает долю в Tesla за $2 млрд или более.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018