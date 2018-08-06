Омелян озвучил сроки исчезновения в Украине плацкартных вагонов
Министерство инфраструктуры Украины намерено в течение 5 лет отменить использование на «Укрзализныце» плацкартных вагонов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала 1+1.
«Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов. Мы постараемся это сделать на протяжении 5 лет», — заявил Омелян. При этом министр отметил, что, путешествуя по Украине, он пользуется плацкартными вагонами, несмотря на то, что это неудобно. «Когда я путешествую по Украине, то я пользуюсь только плацкартом. Это сложно для меня в связи с моим ростом, так как я не помещаюсь в эти полки. И это проблема для людей, потому что они наталкиваются на мои ноги», — сказал министр.
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