В Киеве во время погони египтянин разбил три машины и врезался в дерево
Водитель убегал, потому что думал, что его хотят побить.
В понедельник, 6 августа, в Киеве на улице Профессора Караваева произошло ДТП. Автомобиль BMW вылетел с дороги и врезался в дерево.
Как сообщает "Информатор", этой аварии предшествовала погоня.
Все началось на паркове супермаркета АТБ, который расположен на улице Голего (бывшая Лебедева-Кумача). Автомобиль BMW во время выезда со стоянки подрезал Lexus. Водитель внедорожника решил выйти и остановить обидчика, чтобы разобраться. Но вместо этого BMW начал скрываться с места и заехал во дворы. Lexus поехал за ним. В ходе езды "немец" совершил несколько аварийных ситуаций и столкнулся с тремя автомобилями.
В итоге автомобиль, который уходил от погони, врезался в дерево в огороде частного дома.
Водитель BMW, гражданин Египта, утверждает, что он испугался, так как думал, что его хотят побить. Также он утверждает, что были выстрелы. Однако драйвер Lexus опровергает информацию о стрельбе и говорит, что оружия у него нет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
06.08.2018 18:29
06.08.2018 22:10