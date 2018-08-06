В Киеве во время погони египтянин разбил три машины и врезался в дерево

Водитель убегал, потому что думал, что его хотят побить.

В понедельник, 6 августа, в Киеве на улице Профессора Караваева произошло ДТП. Автомобиль BMW вылетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщает "Информатор", этой аварии предшествовала погоня.

Фото: kiev.informator.ua

Все началось на паркове супермаркета АТБ, который расположен на улице Голего (бывшая Лебедева-Кумача). Автомобиль BMW во время выезда со стоянки подрезал Lexus. Водитель внедорожника решил выйти и остановить обидчика, чтобы разобраться. Но вместо этого BMW начал скрываться с места и заехал во дворы. Lexus поехал за ним. В ходе езды "немец" совершил несколько аварийных ситуаций и столкнулся с тремя автомобилями.

В итоге автомобиль, который уходил от погони, врезался в дерево в огороде частного дома.

Водитель BMW, гражданин Египта, утверждает, что он испугался, так как думал, что его хотят побить. Также он утверждает, что были выстрелы. Однако драйвер Lexus опровергает информацию о стрельбе и говорит, что оружия у него нет.