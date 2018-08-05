В Ford разработана система контроля «слепых» зон для автомобилей с прицепом

В Ford разработана система контроля «слепых» зон для автомобилей с прицепом

Система контроля «слепых» зон присутствует во многих современных автомобилях: она предупреждает водителя о транспортных средствах, находящихся вне поля зрения. Компания Ford расширила возможности этой системы, адаптировав её для машин с прицепом.

Буксирование автодомов, платформ с яхтами или внедорожной техникой сопряжено с серьёзными сложностями. Такая езда требует от автомобилистов особых навыков, а также повышенного внимания, поскольку значительная часть прицепа и дороги рядом с ним попросту невидна.

В Ford разработана система контроля «слепых» зон для автомобилей с прицепом

В Ford разработали новую систему мониторинга «слепых» зон (Blind Spot Information System, BLIS) с расширенной зоной покрытия радаров. Дополнительные сенсоры интегрируются в задние фонари транспортного средства, позволяя отслеживать пространство по бокам от прицепа по всей его длине. Система сигнализирует о присутствии другого автомобиля в «слепой» зоне прицепа до тех пор, пока эта машина не совершит обгон.

В Ford разработана система контроля «слепых» зон для автомобилей с прицепом

Любопытно, что разработчики предусмотрели три различных профиля настроек BLIS в зависимости от длины прицепа. Система работает и при движении без прицепа — в этом случае водитель получает традиционные уведомления в зоне боковых зеркал заднего вида.

Новую систему получит пикап Ford Ranger 2019 года. Утверждается, что это уникальная технология для автомобилей данного класса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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