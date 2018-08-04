На трассе Киев-Одесса автомобиль попал в ДТП из-за собаки, один погибший, 4 раненых
Водитель пыталась объехать собаку, которая внезапно выбежала на дорогу.
На 328 км автодороги "Киев-Одесса" возле села Троицкое Любашевского района произошло ДТП с участием автомобиля "Хюндай Элантра", в результате которого погиб ребенок, еще четверо человек госпитализированы. Об этом информирует Нацполиция Одесской области.
"Водитель, выполняя маневр, а именно объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны", - говорится в сообщении.
В результате аварии на месте происшествия погиб малолетний сын женщины-водителя 2011 года рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с травмами различной степени тяжести.
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