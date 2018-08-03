Мост Патона и мост Метро находятся в предаварийном состоянии, - КГГА
В Киевской городской госадминистрации заявили, что в предаварийном состоянии находятся мост имени Патона, мост Метро и Шулявский путепровод.
Об этом говорится в ответе КГГА на запрос журналистов украинской редакции DW.
Сейчас каждый из перечисленных объектов эксплуатируется с ограничением движения грузового транспорта. Коммунальное предприятие Киевавтодормост принимает временные меры для предотвращения аварий на данных сооружениях.
Кроме того, как сообщили DW в корпорации Киевавтодор, в течение 2017-2018 годов КП Киевавтодормост выполнило специальные обследования 121 сооружения. Первоочередного ремонта, по его данным, требуют три путепровода в Киеве, также и мост Метро через Русановский пролив. Киевавтодор сообщает, что капитальный ремонт двух путепроводов завершится к сентябрю текущего года.
Также начались подготовительные проектные работы для проведения капитального ремонта около 20 мостовых сооружений в Киеве, в частности, Воздухофлотского путепровода и двух пешеходных мостов.
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