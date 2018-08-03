Мост Патона и мост Метро находятся в предаварийном состоянии, - КГГА

В Киевской городской госадминистрации заявили, что в предаварийном состоянии находятся мост имени Патона, мост Метро и Шулявский путепровод.

Об этом говорится в ответе КГГА на запрос журналистов украинской редакции DW.

Сейчас каждый из перечисленных объектов эксплуатируется с ограничением движения грузового транспорта. Коммунальное предприятие Киевавтодормост принимает временные меры для предотвращения аварий на данных сооружениях.

Кроме того, как сообщили DW в корпорации Киевавтодор, в течение 2017-2018 годов КП Киевавтодормост выполнило специальные обследования 121 сооружения. Первоочередного ремонта, по его данным, требуют три путепровода в Киеве , также и мост Метро через Русановский пролив. Киевавтодор сообщает, что капитальный ремонт двух путепроводов завершится к сентябрю текущего года.