Североамериканский международный автосалон в Детройте перенесут на лето

Североамериканский международный автосалон в Детройте перенесут на лето

Североамериканский международный автосалон (North American International Auto Show, NAIAS), ранее носивший название Детройтского автосалона и ежегодно проходящий в январе, наметили перенести на лето, начиная с 2020 года.

Этот шаг направлен на то, чтобы повернуть вспять отток с автошоу автопроизводителей, которые последнее время предпочитают для демонстрации своих новинок технологические выставки, такие как CES, которую проводят в Лас-Вегасе.

Организаторы собираются проводить автосалон в июне. Эти сроки эксперты отрасли, аналитики и автомобильные журналисты рекомендовали годами, так как это позволит экономить деньги экспонентам. Организаторы мероприятия заявили, что убрав ноябрьские, декабрьские и январские праздничные дни из графика подготовки к мероприятию, компании получат в итоге снижение затрат на комплектацию экспозиций, так как теперь не придётся доплачивать персоналу за сверхурочную работу.

Североамериканский международный автосалон в Детройте перенесут на лето

Cars.com

У мероприятия также теперь станут меньше сроки подготовки размещения экспонатов на площадке выставки — всего три недели, тогда как сейчас это занимает в среднем восемь недель. Ещё одним немаловажным преимуществом переноса сроков на лето является возможность размещения экспозиций на открытом воздухе. В настоящее время Детройтский автосалон проходит в выставочном комплексе Cobo Center. А в летнее время автопроизводители смогут организовать показ новинок прямо на улицах Детройта. Напомним, что шоу проводит Ассоциация автодилеров Детройта и её исполнительный совет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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