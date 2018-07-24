Mercedes-Benz побил рекорд обтекаемости

Mercedes-Benz A-класса в кузове седан уже был показан публике, но исключительно в длиннобазной версии для Китая. Стандартная модификация вот-вот сбросит камуфляж, но немцы не удержались и похвастались, что новинка станет самым обтекаемым серийным автомобилем в мире. Его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,22, а лобовая площадь — 2,19 м?.

Столь выдающийся результат удалось достичь путём сочетания множества циклов компьютерного моделирования с продувками прототипов в аэродинамической трубе. Но форма кузова — это ещё не всё. Не менее важны специальные уплотнители — в том числе (впервые!) вокруг фар, а также аэродинамические щитки, оптимизирующие потоки воздуха.

Днище закрыто обтекаемыми панелями, а на некоторых версиях будет активная решётка радиатора с закрывающимися «жалюзи». До сих пор пальму первенства возглавлял седан Mercedes-Benz CLA 180 в исполнении BlueEfficiency Edition образца 2013 года с коэффициентом 0,22 при чуть большей лобовой площади в 2,21 м?. Однако у обычных моделей CLA коэффициент равнялся 0,23.



