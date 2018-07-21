В Украине с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах, - Омелян

С понедельника радары будут установлены на автомобилях Нацполиции.

В Украине с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах, - Омелян
Фото: Макс Требухов

В Украине с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "112 Украина".

"Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости", - сказал он.

По его словам, после этого Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД.

Омелян отметил, что в Министерстве уже предусмотрены средства на закупку необходимых устройств.

Кроме того, министр сообщил, что с утра 21 июля начнутся тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии на перевозки.

Как сообщалось, 20 июля в Украине произошел ряд смертельных ДТП.

Неподалеку от пгт Кривое Озеро Николаевской области на трассе "Киев-Одесса" рейсовый микроавтобус белорусской регистрации врезался в стоявший на обочине из-за поломки грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли пятеро человек, 12 получили травмы различной степени тяжести.

В Житомирской области на 127-м км трассы "Киев - Чоп" столкнулись маршрутный автобус и грузовик, погибли 10 человек, столько же были травмированы. В полиции позже сообщили, что среди погибших - один ребенок, а также водитель маршрутки. Водитель грузовика уже дает показания. Позже по факту ДТП открыли уголовное производство.

Вечером 20 июля в Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП возникло возгорание трех автомобилей. Погибли 3 человека и 2 пострадали. В салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Также сегодня в Хмельницкой области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибла семья из трех человек.


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