Nissan Leaf прокачали в подразделении Nismo.
Nissan Leaf является одним из самых массовых электромобилей в мире, но вот спортивные амбиции – это не про него. Но в «Ниссане» так не считают, поэтому отдали машину в руки специалистов по тюнингу подразделения Nismo, из ворот которого вышел «годзилла» GT-R.
Что изменилось? Аэродинамический обвес, колеса, настройки подвески, усилителя руля, системы стабилизации и отклика на педаль газа. В салоне стало больше кожи, появились красные акценты и карбон. Все эти меры призваны сделать машину более заметной в потоке и улучшить ее управляемость.
А вот силовую установку трогать не стали вовсе. Электромотор в 150 л.с. разгоняет электрокар до сотни за 7,9 секунды, а предел его возможностей наступает на отметке 144 км/ч. Аккумулятор тоже прежний, емкостью 40 кВт*ч. Запас хода на нем составляет до 378 километров.
В Японии купить Nissan Leaf Nismo можно будет с 31 июля.
Продажи «спортивного» электромобиля стартуют в Японии 31 июля.
Кирилл Малышев. Фото Nissan.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.