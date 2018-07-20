Nissan Leaf прокачали в подразделении Nismo.

Nissan Leaf является одним из самых массовых электромобилей в мире, но вот спортивные амбиции – это не про него. Но в «Ниссане» так не считают, поэтому отдали машину в руки специалистов по тюнингу подразделения Nismo, из ворот которого вышел «годзилла» GT-R.

Nissan Leaf прокачали в подразделении Nismo.

Что изменилось? Аэродинамический обвес, колеса, настройки подвески, усилителя руля, системы стабилизации и отклика на педаль газа. В салоне стало больше кожи, появились красные акценты и карбон. Все эти меры призваны сделать машину более заметной в потоке и улучшить ее управляемость.

Nissan Leaf прокачали в подразделении Nismo.

А вот силовую установку трогать не стали вовсе. Электромотор в 150 л.с. разгоняет электрокар до сотни за 7,9 секунды, а предел его возможностей наступает на отметке 144 км/ч. Аккумулятор тоже прежний, емкостью 40 кВт*ч. Запас хода на нем составляет до 378 километров.

В Японии купить Nissan Leaf Nismo можно будет с 31 июля.

Nissan Leaf прокачали в подразделении Nismo

Продажи «спортивного» электромобиля стартуют в Японии 31 июля.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Nissan.


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