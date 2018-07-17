BMW на «евробляхах» или подержанный Nissan Leaf? Блогер сравнил затраты на их покупку и эксплуатацию

Для сравнения блогер взял нерастаможеную BMW 3-й серии 2000 года выпуска: 18-летний автомобиль, пробег которого в среднем составит более 300 000 км, с двигателем 2 л. Ее минимальная стоимость составит около $2000. 2-4 летний Nissan Leaf с пробегом 20-50 000 км с транспортировкой из США и легально растаможенный обойдется в среднем в $15 000, в зависимости от года, состояния комплектации, пишут AIN.UA .

Эксплуатация BMW

За год машина проедет минимум 15 000 км. Это 40 км в день — на работу/с работы, + не дальние поездки в свободное время. Расход топлива у такого авто составит около 10 л/100 км по цене в среднем 30 грн за литр.

За год автомобиль наездит около 1500 литров горючего, что в деньгах составит примерно 45 000 грн или около $1700. Ежегодное ТО и мелкий ремонт, в котором 18-летний автомобиль будет периодически нуждаться — дополнительно около $300 в год. Итого за год затраты составят $2000. За 5 лет эксплуатации, по скромным оценкам и без серьезных поломок, стоимость эксплуатации составит $10 000.

«То есть, через 5 лет у вас на руках 25-летняя устаревшая нерастаможеная тачка с пробегом около 400 000 км, на которую вы совокупно потратили $2000 + $10 000 = $12 000. И это минимум!» — подчеркивает блогер.

Дальше стоимость содержания автомобиля будет только расти, поскольку в условиях украинских дорог 25-летний BMW, скорей всего, начнет часто ломаться.

С учетом новых правил растаможивания в соответствие с законом, утвержденном в первом чтении, затраты на такой автомобиль с условием растаможивания по принятым в будущем правилам составит:

$2000 (покупка) + $1700 (растаможивание) + $10 000 (топливо, ТО, ремонт за 5 лет) = $13 700.

«Если продадите ее через 5 лет за $2000 (оптимистично), то совокупные расходы на «жесть» в составят $11 700-12 000 за 5 лет».

Эксплуатация Nissan Leaf

2-4 летний Nissan с США с пробегом 30 000 км за $15 000 на те же 15 000 км за год потратит около 2000 кВт/ч электричества (на 1 кВт/ч Leaf проедет более 7 км). В среднем за год на зарядку авто по 3 грн за кВт/ч владелец потратит около $230.

2000 кВт/ч * 3 грн = 6000 грн или $230.

ТО электромобиля требуется не каждые 10 000-15 000 км пробега, как у бензиновых авто, а раз в 30 000 км — примерно раз в 2 года. Стоит оно на порядок меньше, потому что по сути в электроавтомобилях нечего обслуживать: замена масла в редукторе и замена фильтра салона, и раз в 60 000 км — замена тормозных колодок. За год обслуживания затраты на ТО составят максимум $50.

$230 (заряд) + $50 (ТО + ремонт) = до $300 в год.

За 5 лет это составит до $1500. То есть покупка и эксплуатация электроавто за 5 лет обойдется вам в $16 500.

$15 000 + $1500 = $16 500.

«За 5 лет использования вы получите 7-8-летнее растаможеное электроавто с пробегом около 100 000 км. Пусть за это время оно потеряет 50% стоимости. Если в этот момент вы его продадите, то сможете это сделать за, скажем, $7000-7500. Получается, за 5 лет вы в минусах лишь на $9000».

Многие опасаются, что покупка б/у электроавтомобиля может повлечь за собой покупку новой батареи, поскольку литий-ионные батареи со временем теряют свою емкость. Однако Zen Antipop поспешил развенчать этот миф. Емкость действительно теряется, но на 5-6% в год, то есть 8-летнее электроавто потеряет в среднем 40-50% первоначального объема батареи. Вместе с тем, в Nissan Leaf и Tesla деградация батареи составляет 1-2% в год.

«Старую батарею обычно не выбрасывают, а продают. Это частично компенсирует расходы на новую. Кроме того, ежегодно цены на батареи падают, потому что их массовое производство постоянно растет вместе с популярностью электроавто. Если 8 лет назад 1 кВт/ч батарея стоила около $1000, то сейчас уже меньше $200. Представьте, сколько они будут стоить через 8 лет, и во сколько вам обойдется замена батареи через 5-10 лет эксплуатации самом деле», — пишет блогер.