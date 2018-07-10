Самолет Ryanair в Эйндховене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Из-за инцидента аэропорт не закрывали, но все рейсы были задержаны.
Напомним, Ryanair заявила о своем выходе на украинский рынок 15 марта 2017 года. Лоу-кост планировал начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. 10 июля аэропорт "Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив вероятные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, и переговоры с Ryanair были возобновлены. 23 марта 2018 года Ryanair и аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашение, согласно которому в октябре первые самолеты ирландского лоукостера полетят из Киева и Львова.
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