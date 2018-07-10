Самолет Ryanair в Эйндховене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Угроза оказалась ложной, но все рейсы аэропорта задержали.

Самолет Ryanair в Эйндховене эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Фото: cfts.org.ua

В Нидерландах в аэропорту города Эйндховена эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в нидерландской военной полиции, передает издание Het Nieuwsblad.

По информации издания, в самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, было обнаружено письмо, в котором говорилось о бомбе на борту.

После этого пассажиры и экипаж самолета были эвакуирован. Cудно обследовали кинологи, никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Onderzoek door speurhond Marechaussee in vliegtuig Eindhoven Airport is klaar.
Geen bijzonderheden gevonden!
Alle afzettingen worden zo snel mogelijk opgeheven.

— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 9 липня 2018 р.

Из-за инцидента аэропорт не закрывали, но все рейсы были задержаны.

Напомним, Ryanair заявила о своем выходе на украинский рынок 15 марта 2017 года. Лоу-кост планировал начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. 10 июля аэропорт "Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив вероятные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, и переговоры с Ryanair были возобновлены. 23 марта 2018 года Ryanair и аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашение, согласно которому в октябре первые самолеты ирландского лоукостера полетят из Киева и Львова.


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