Самолет Ryanair в Эйндховене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Угроза оказалась ложной, но все рейсы аэропорта задержали.

В Нидерландах в аэропорту города Эйндховена эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в нидерландской военной полиции, передает издание Het Nieuwsblad.

По информации издания, в самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, было обнаружено письмо, в котором говорилось о бомбе на борту.

После этого пассажиры и экипаж самолета были эвакуирован. Cудно обследовали кинологи, никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Onderzoek door speurhond Marechaussee in vliegtuig Eindhoven Airport is klaar.

Geen bijzonderheden gevonden!

Alle afzettingen worden zo snel mogelijk opgeheven. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 9 липня 2018 р.

Из-за инцидента аэропорт не закрывали, но все рейсы были задержаны.