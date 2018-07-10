Nissan покажет в Гудвуде GT-R50 от Italdesign

Прототип GT-R50, созданный в результате сотрудничества Nissan и Italdesign, может стать основой для серийного автомобиля с кузовом ручной работы, который будет выпущен ограниченным тиражом. Концепт создан в честь сразу двух 50-летних юбилеев: модели GT-R (в 2019 году) и знаменитого ателье Italdesign (в 2018 году).

Старший вице-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса считает, что Фестиваль скорости в Гудвуде — идеальная площадка для демонстрации Nissan GT-R50, так как это мероприятие — настоящий праздник дизайна, мощи и динамики, а значит, оно идеально подойдет, чтобы показать уникальный автомобиль, будоражащий воображение и заставляющий людей мечтать.

В общей сложности Italdesign выпустит не более 50 автомобилей, каждый из которых будет оформлен индивидуально, в соответствии с пожеланиями конкретного покупателя. Цена на эти автомобили будет начинаться примерно с 900 тысяч евро.

Начиная работу над Nissan GT-R50, специалисты Italdesign взяли за основу GT-R NISMO и переосмыслили его дизайн на свой итальянский вкус. Основные изюминки экстерьера — эффектные воздухозаборники на капоте, вытянутые светодиодные фары, пониженная линия крыши и расположенные позади передних колёс вентиляционные отверстия в виде самурайского меча.

На крышке багажника появилось большое антикрыло с регулируемым углом наклона, закреплённое на двух стойках, а кузов окрашен в тёмно-серый (Liquid Kinetic Gray) цвет, который оживляют вставки золотого (Energetic Sigma Gold) цвета. На центральной консоли, панели управления и дверных панелях имеются декоративные детали из углепластика двух различных видов.

Для обивки сидений используется чёрная алькантара и чёрная кожа, а с золотыми акцентами экстерьера перекликаются и детали салона. Опираясь на опыт участия в гонках GT3, подразделение NISMO повысило мощность 3,8-литрового мотора до 720 лошадиных сил.

Обновлению также подверглась подвеска с системой непрерывного регулирования демпфирования Bilstein, а также модернизированные тормозные механизмы Brembo. Исполнительный директор компании Italdesign-Giugiaro Йорг Асталош заявил, что этот уникальный автомобиль изменит жизнь 50 избранных энтузиастов.



