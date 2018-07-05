Jaguar Land Rover показала подключённые автомобили с системой V2X

Компания Jaguar Land Rover рассказала об испытаниях интеллектуальных автомобилей с возможностями сетевого подключения — средствами V2X, которые станут одним из элементов инфраструктуры беспилотного транспорта.

Jaguar Land Rover тестирует подключённые машины на дорогах общего пользования в Великобритании. В общей сложности для этого задействованы свыше 60 километров нескольких трасс. Эти магистрали получили уникальную комбинацию беспроводных технологий: совмещены сети малого радиуса действия (DSRC), мобильные сети 3G/4G, а также Wi-Fi.

В настоящее время испытываются несколько интеллектуальных сетевых функций, призванных повысить безопасность и комфорт движения. Это, в частности, средства предупреждения об экстренном торможении (EEBL), система предупреждения об автомобилях экстренных служб (EVW), бортовые указатели (IVS) для предупреждения о дорожных работах (RWW) и степени загруженности трассы (TCW).

Передовые сетевые системы взаимодействуют с различными датчиками, позволяя участникам движения «общаться» друг с другом и окружающей инфраструктурой. Например, предупреждение о том, что впереди идущий автомобиль активировал свою тормозную систему, позволит повысить безопасность на дороге для автономного транспорта.

Отмечается, что сетевые технологии не только приближают отрасль к беспилотному будущему, но и создают платформу для разработки более совершенных систем безопасности, которые появятся уже в ближайшие годы.



