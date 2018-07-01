В Ровенской области перевернулся рейсовый автобус с 53 пассажирами

Шесть человек госпитализированы.

В Дубенском районе Ровенской области в воскресенье, 1 июля, перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека.

Пресс-центр ГУ ГосЧС в Ровенской области информирует, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 15:00 на 395 км трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Киев

Установлено, что автобус съехал в кювет, после чего опрокинулся. На момент происшествия в автобусе находились 53 человека, автобус следовал по маршруту "Яремче -".

Одна группа спасателей сняла клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Другая группа помогала шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, их передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, 29 июня автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии, пострадали трое детей.