В Ровенской области перевернулся рейсовый автобус с 53 пассажирами
Шесть человек госпитализированы.
В Дубенском районе Ровенской области в воскресенье, 1 июля, перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека.
Пресс-центр ГУ ГосЧС в Ровенской области информирует, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 15:00 на 395 км трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба.
Одна группа спасателей сняла клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины.
Другая группа помогала шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, их передали работникам скорой медицинской помощи.
Напомним, 29 июня автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии, пострадали трое детей.
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