Boeing показала концепт гиперзвукового пассажирского самолета

Boeing показала концепт гиперзвукового пассажирского самолета

Компания Boeing в рамках конференции Американского института аэронавтики и астронавтики (American Institute of Aeronautics and Astronautics) в Атланте, США, презентовала изображение концепта гиперзвукового пассажирского самолета. Скетч демонстрирует гражданский самолет, который способен лететь со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз, и показывает, каким, по мнению Boeing, может быть авиатранспорт через 20?30 лет.

Идея гиперзвуковых перелетов пока находится на начальном этапе становления; технология находит применение лишь в некоторых экспериментальных самолетах для гражданских и военных исследований, а также, например, в космических аппаратах.

По словам Boeing, представленный концепт гиперзвукового пассажирского самолета может иметь как коммерческое, так и военное применение, однако отмечается, что это всего лишь один из многих концептов, исследуемых компанией. Каких-либо подробностей о самолете Boeing не сообщила, однако судя по количеству окон, концепт сможет перевозить около 32 пассажиров плюс экипаж.

Фюзеляж концепта, как можно заметить, имеет крайне обтекаемую форму с игловидной носовой частью — по всей видимости, такая конструкция используется для минимизации сильнейшего звукового удара при преодолении самолетом звукового барьера. Кроме того, как пишет New Atlas, длина кормовой части позволяет предположить, что самолет, изображенный на концепте, работает на криогенном водородном топливе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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