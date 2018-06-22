WizzAir вернул плату за ручную кладь

Пронести в салон бесплатно можно только ноутбук или женскую сумочку.

WizzAir вернул плату за ручную кладь
Фото: alexcheban.livejournal.com

Венгерский лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади на своих рейсах. Как сообщает пресс-служба компании, из-за ограниченного количества мест на борту она не может гарантировать пассажирам место для ручной клади в салон самолета.

При этом авиаперевозчик оставляет такое право для пассажиров с "Wizz Priority" - услугой приоритетной посадки.

"Ручная кладь всех пассажиров, которые не приобрели Wizz Priority, будет размещена в грузовом отсеке воздушного судна и сможет быть забрана на багажном поясе в аэропорту прибытия", – отметили в Wizz Air.

Напомним, перевозчик отменил плату за ручную кладь в октябре 2017 года.Wizz Air известен также тем, что первым ввел оплату ручной клади в 2012 году и стал первым и единственным авиаперевозчиком в Европе с таким типом сбора. Нововведение в компании объясняют тем, что пассажиры будут брать с собой в самолет преимущественно небольшой багаж, что уменьшит количество задержек рейсов.


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