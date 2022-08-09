У Києві тимчасово скасували плату за паркування авто

Триває судовий процес щодо вартості паркування.

У Києві тимчасово скасували плату за паркування авто
В столиці паркування стало тимчасово безкоштовним
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У столиці скасували оплату паркування авто на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». Зміни вже відображені у додатку «Київ Цифровий». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За повідомленням, це пов’язано з судовим процесом щодо вартості паркування. Поки процес триває, плату з водіїв не збиратимуть, а інспектори не штрафуватимуть за несплату паркування.

Київська міська держадміністрація закликала автовласників не порушувати правила паркування, адже за порушення правил дорожнього руху штрафи ніхто не скасовував.

«Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно», - резюмували в КМДА.


Артем Руденко, ZN.ua





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