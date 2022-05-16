В Киеве вернули плату за проезд. Метро сокращает интервалы до 5-7 минут

С 16 мая в Киеве вернули плату за проезд в общественном транспорте. Интервал движения поездов значительно сократится. Об этом заявила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в интервью ЦТС .

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«С сегодняшнего дня интервалы будут по 5-7 минут в пиковое время», — пообещала она.

До войны поезда ходили чаще, но тогда и пассажиропоток был больше. До пандемии коронавируса метрополитеном ежедневно пользовались 1,5 млн пассажиров, а перед войной — около 1 млн человек.

Сейчас пассажиропоток в разы меньше, чем раньше, рассказала Макогон.

На отдельных станциях до сих пор живут около 100 человек, но городские власти предлагают им варианты для переезда в места временного проживания.