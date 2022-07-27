У Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євро

Мешканці та гості Німеччини до кінця серпня можуть скористатися спеціальним проїзним на необмежену кількість поїздок регіональним транспортом. Він коштує лише 9 євро. Надійшла пропозиція знизити вартість проїзду у потягах до 1 євро.

“Проблеми виникнуть восени“: у Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд у потягах до 1 євро

Плата за проїзд у 9 євро не є ринковою вартістю цієї послуги, проте залізничній компанії доплачує держава. Інші країни також пішли на цей крок, щоб впоратися з енергетичною кризою та зменшити вплив стрибка цін на мешканців.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер запропонував встановити ціну поїздки потягом на рівні 1 євро.

"Справжні проблеми виникнуть восени. Ціни знову зростуть. Я запропонував би річний квиток за 365 євро на весь громадський транспорт по всій Німеччині", - заявив чиновник інтерв'ю місцевому виданню Bild.

“Проблеми виникнуть восени“: у Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд у потягах до 1 євро

Поки що Федеральне міністерство цифрових технологій і транспорту не відреагувало на пропозицію Седера. Проте люди хочуть, щоб проїзд потягом став доступнішим.

Нагадаємо, акцію з проїзним за 9 євро запровадили у Німеччині на три літні місяці. Це дозволило знизити завантаженість доріг – кількість заторів різко зменшилась. При цьому пасажири стали витрачати набагато менше часу на дорогу на роботу та назад додому. Після запровадження такої акції кожен п'ятий мешканець Німеччини вперше використовував громадський транспорт замість особистого.

Українські біженці у Німеччині шукають роботу, не бажаючи розраховувати лише на виплати. Стало відомо, хто з наших земляків має більше шансів працевлаштуватися.


Ловіцька Леся, Тудей





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