Ford начала испытания беспилотного автомобиля для доставки товаров

Ford заключила договор с компанией Postmates, которая занимается доставкой еды и товаров из ресторанов, кафе и магазинов. Модифицированный фургон Transit Connect с одним пассажирским сиденьем и двумя грузовыми боксами будет развозить товары по Майами и Майами Бич — пока в тестовом режиме, чтобы определить оптимальную конфигурацию боксов. Оформляя заказ на сайте, пользователи смогут выбрать опцию доставки беспилотником.

Когда автомобиль приезжает в назначенное место, диспетчерская система отправляет на телефон заказчика SMS-уведомление, запрашивает код доступа, а над боксом, в котором лежит заказанный товар, загорается индикатор; после этого бокс можно открыть и забрать товар.

В ходе испытаний Ford соберет данные, на основе которых будет спроектирована новая система, специально предназначенного для коммерческого использования; ее выпуск запланирован на 2021 год, сообщается в пресс-релизе компании.



