Audi и Hyundai совместно займутся разработкой водородных автомобилей
Компании Audi и Hyundai объявили о партнёрстве с целью разработки электрифицированных транспортных средств с силовой установкой на основе водородных топливных элементов (FCEV).
Речь идёт о заключении долгосрочного кросс-лицензионного патентного соглашения, распространяющегося на широкий спектр компонентов и технологий создания водородных автомобилей. Причём соглашение распространяется как на действующие патенты, так и на патенты, которые будут получены сторонами в ближайшие годы.
Водород является привлекательным источником энергии для электромобилей будущего благодаря тому, что его использование позволяет добиться большого запаса хода и требует немного времени на заправку. Кроме того, транспортные средства с силовой установкой на водородных элементах не загрязняют окружающую среду: единственным продуктом, который выделяется при работе таких агрегатов, является обычная вода.
Партнёрство между Audi и Hyundai предполагает использование общих возможностей в области технологий водородных топливных элементов, что позволит сторонам укрепить свои позиции на рынке FCEV. Помимо этого, соглашение включает взаимный доступ к разработкам компонентов топливных элементов.
В частности, Audi сможет воспользоваться передовыми разработками, положенными в основу автомобилей Hyundai ix35 Fuel Cell и NEXO. Плюс к этому Audi получит возможность в полной мере использовать цепочку поставок компонентов FCEV, созданную Hyundai.
В свою очередь, Hyundai рассчитывает повысить уровень конкурентоспособности в производстве компонентов для водородных топливных элементов, реализуя новые возможности бизнеса.
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21.06.2018 20:57