Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании коммерческих автомобилей

Компании Volkswagen AG и Ford Motor подтвердили факт ведения переговоров о совместной разработке и создании ряда коммерческих автомобилей, включая грузопассажирские, которые помогут им лучше конкурировать на глобальном рынке, требующем использования более совершенных технологий и более эффективных транспортных средств с более низким уровнем выбросов.

Компании сообщили о подписании соглашения об исследовании возможности заключения стратегического альянса и осуществлении нескольких совместных проектов, включая разработку ряда коммерческих автомобилей для глобальных рынков. Было отмечено, что альянс не предусматривает обмен акциями или получение доли в перекрёстных владениях.

Автопроизводители утверждают, что этот потенциальный стратегический альянс сделает их более конкурентоспособными и поможет повысить качество обслуживания клиентов по всему миру. Подчёркивается, что руководители Volkswagen и Ford сфокусированы на альянсе для разработки коммерческих автомобилей, то есть не обязательно сотрудничество будет включать создание автомобилей и грузовиков для потребителей.

Томас Седран (Thomas Sedran), возглавляющий подразделение VW Group по стратегии развития, отметил, что у компаний есть «сильные и взаимодополняющие позиции в разных сегментах коммерческих автомобилей».

«Чтобы адаптироваться к сложной среде, чрезвычайно важно получить гибкость благодаря заключению альянсов, — указал Седран в своем заявлении. — Это ключевой элемент нашей стратегии Volkswagen Group 2025. Потенциальное промышленное сотрудничество с Ford рассматривается как возможность повысить конкурентоспособность обеих компаний во всем мире».



