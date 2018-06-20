Киевгенплан предложил сделать въезд в центр платным

Институт разрабатывает Схему размещения гаражей и автостоянок в Киеве.

Киевгенплан предложил сделать въезд в центр платным
Фото: Макс Левин

Институт генерального плана Киева предложил сделать платным въезд в центральное ядро столицы, чтобы решить проблему с парковкой.

Об этом говорится в фейсбуке института.

Киевгенплан сообщает, что в Киеве зарегистрированы более 900 тыс. автомобилей, из них 767 тыс. — легковые. Кроме того, в город ежедневно утром въезжает около 100 тыс. автомобилей, из которых около 70 тыс. легковых автомобилей. Большинство из них направляется через центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных магистралей.

С целью решения проблемы с парковками в столице была разработана Схема размещения гаражей и автостоянок в Киеве. Она предусматривает освобождения проезжих частей улиц от стоянок автотранспорта, уменьшение количества въезжающих машин, расчет мест под перехватывающие паркинги, ограничение въезда автомобилей в центральную часть города, обеспечение населения Киева необходимыми расчетно-нормативными паркоместами.

Согласно данным Киевгенплана, 10% (ориентировочно 7 тыс. машино-мест) легковых автомобилей возможно перехватить на въездах в город, разместив перехватывающие паркинги.

Также для ограничения въезда в центральную часть города предполагается размещение перехватывающих паркингов на границе центрального ядра. Таким образом, по мнению специалистов Института генплана, часть населения пересядет на общественный транспорт. Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличения на центральную зону, а также постепенно ввести платный въезд в центральное ядро города.

К тому же решению проблемы с транспортом в Киеве будет способствовать завершение строительства Подольского мостового перехода, строительство правобережных подходов к Подольскому и Дарницкому мостовым переходам через Днепр.


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