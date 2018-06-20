В Киеве на месяц ограничат движение по одной полосе на мосту Патона

Завершение ремонтных работ запланировано 30 августа.

В Киеве на месяц ограничат движение по одной полосе на мосту Патона
Фото: obozrevatel.com

"Киевавтодор" предупредил столичных водителей об ограничении движения транспорта по мосту имени Патона.

Как сообщается в фейсбуке коммунальной корпорации, это связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения.

"Будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег речки Днепр", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" просит с пониманием отнестись к тому, что из-за выполнения ремонтных работ движение транспорта будет ограничено до 30 августа.

"По причине значительного количества работ, которые будут выполняться под пролетным сооружением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа 2018 года", - отметили в пресс-службе.

Мост Патона был построен в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.


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