В Киеве на месяц ограничат движение по одной полосе на мосту Патона
Завершение ремонтных работ запланировано 30 августа.
"Киевавтодор" предупредил столичных водителей об ограничении движения транспорта по мосту имени Патона.
Как сообщается в фейсбуке коммунальной корпорации, это связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения.
"Будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег речки Днепр", - говорится в сообщении.
"Киевавтодор" просит с пониманием отнестись к тому, что из-за выполнения ремонтных работ движение транспорта будет ограничено до 30 августа.
"По причине значительного количества работ, которые будут выполняться под пролетным сооружением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа 2018 года", - отметили в пресс-службе.
Мост Патона был построен в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.
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