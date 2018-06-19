Двое людей погибли в жутком ДТП в Полтавской области

По словам очевидцев, Audi летела больше 160 км/час.

В Полтавской области в результате ДТП погибли двое людей, автомобиль Audi сгорел дотла, сообщает региональное издание "Полтавщина".

Фото: pl.npu.gov.ua

Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на трассе Киев-Харьков вблизи Лубен. По словам очевидцев, автомобиль двигался с очень большой скоростью - обогнал другое авто, ехавшее около 160 км/час. На пешеходном переходе, пытаясь объехать пешехода, водитель потерял управление и влетел в металлический отбойник, от чего перевернулся и загорелся.

Фото: pl.npu.gov.ua

Согласно сообщению, за рулем автомобиля находился 45-летний бизнесмен из Харькова Александр Яковенко, фирма которого занималась ремонтом дорог в Полтавской области. Водителя успели доставить в больницу, но от полученных травм он скончался.

В аварии также погибла 37-летняя женщина-пасажир.

Напомним, сегодня днем в Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 45 человек.


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