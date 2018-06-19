Грузовой поезд сошел с рельсов в Днепре из-за кражи болтов и креплений железной дороги

Восемь вагонов были гружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом, семь - пустых.

Ночью 19 июня в Днепре на станции Нижнеднепровск-Узел сошли с рельсов локомотив и 15 грузовых вагонов. Восемь вагонов были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом, семь - пустых.

Фото: dp.dsns.gov.ua

На сайте "Укрзализныци" говорится, что авария произошла из-за кражи ворами болтов и креплений главного пути №3 станции.В результате происшествия пришлось задержать несколько пригородных поездов. Поезда дальнего следования не задерживались.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Компания выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за несанкционированных вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, и обвинила полицию в бездействии.

"Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается. Меры, принимаемые железнодорожниками, к сожалению, не дают желаемых результатов... Неоднократные обращения ПАО "Укрзализныця" в МВД , СБУ по активизации работы их местных подразделений желаемого эффекта не дают. За сутки в отрасли фиксируется по несколько вмешательств, что в во многом является следствием бездействия правоохранительных органов", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" жаловалась на вредительство в Полтавской области. Например, в Кременчуге Полтавской области неизвестные дважды набрасывали проволоку на контактную сеть, что приводило к остановке движения поездов, а также забросали электровоз камнями.

С 14 мая несколько железнодорожных депо в Украине начали итальянскую забастовку, заключающуюся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил, ни на шаг не отступая от них и не выходя за их пределы. Железнодорожники не принимали локомотивы, так как те, по их мнению, неисправны и требуют ремонта.

Цель акции - привлечь внимание к неудовлетворительному техническому состоянию подвижного состава и низкому уровню зарплат на УЗ.