Грузовой поезд сошел с рельсов в Днепре из-за кражи болтов и креплений железной дороги

Восемь вагонов были гружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом, семь - пустых.

Ночью 19 июня в Днепре на станции Нижнеднепровск-Узел сошли с рельсов локомотив и 15 грузовых вагонов. Восемь вагонов были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом, семь - пустых.

Фото: dp.dsns.gov.ua

На сайте "Укрзализныци" говорится, что авария произошла из-за кражи ворами болтов и креплений главного пути №3 станции.В результате происшествия пришлось задержать несколько пригородных поездов. Поезда дальнего следования не задерживались.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Компания выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за несанкционированных вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, и обвинила полицию в бездействии.

"Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается. Меры, принимаемые железнодорожниками, к сожалению, не дают желаемых результатов... Неоднократные обращения ПАО "Укрзализныця" в МВД, СБУ по активизации работы их местных подразделений желаемого эффекта не дают. За сутки в отрасли фиксируется по несколько вмешательств, что в во многом является следствием бездействия правоохранительных органов", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" жаловалась на вредительство в Полтавской области. Например, в Кременчуге Полтавской области неизвестные дважды набрасывали проволоку на контактную сеть, что приводило к остановке движения поездов, а также забросали электровоз камнями.

С 14 мая несколько железнодорожных депо в Украине начали итальянскую забастовку, заключающуюся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил, ни на шаг не отступая от них и не выходя за их пределы. Железнодорожники не принимали локомотивы, так как те, по их мнению, неисправны и требуют ремонта.

Цель акции - привлечь внимание к неудовлетворительному техническому состоянию подвижного состава и низкому уровню зарплат на УЗ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Водитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗОВодитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗО
В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулемВ Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем
В Ирпене BMW на скорости врезался в остановкуВ Ирпене BMW на скорости врезался в остановку
В Украине введены новые правила оформления ДТПВ Украине введены новые правила оформления ДТП
Кличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадкиКличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадки
Блок рекламы


Похожие новости
Всех пассажиров международного аэропорта Виннипега эвакуировали из-за угрозы безопасностиВсех пассажиров международного аэропорта Виннипега эвакуировали из-за угрозы безопасности
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, есть погибшийПассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, есть погибший
Германия оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаГермания оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Из-за ДТП в Киеве BMW пролетело 70 метров кувыркаясьИз-за ДТП в Киеве BMW пролетело 70 метров кувыркаясь
УЗ запустила поезд Сумы - ОдессаУЗ запустила поезд Сумы - Одесса
В Ивано-Франковской области шестой день блокируют трассу Н-09 с требованием ремонта дороги между двумя селамиВ Ивано-Франковской области шестой день блокируют трассу Н-09 с требованием ремонта дороги между двумя селами
Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы. Все из-за инцидента Маска в юношеском возрасте
В Днепре автомобиль сбил насмерть женщину на остановкеВ Днепре автомобиль сбил насмерть женщину на остановке
В Полтавской области поезд насмерть сбил парня и девушку на скутереВ Полтавской области поезд насмерть сбил парня и девушку на скутере
Украинские дороги признаны одними из худших в миреУкраинские дороги признаны одними из худших в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости